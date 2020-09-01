Генпрокуратура РФ запросила у Германии результаты анализов Навального
Генпрокуратура РФ в своем запросе в министерство юстиции Германии просит предоставить результаты анализов Алексея Навального на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы. С содержанием запроса ознакомился РБК.
Российская сторона также просит предоставить информацию о лекарствах, применяемых немецкими врачами, а также о хронических и генетических заболеваниях политика, которые могли способствовать его тяжелому состоянию.
В запросе Генпрокуратура также прилагает информацию о проводившихся в России проверочных мероприятиях в связи с инцидентом.
По словам источника, близкого к ведомству, ответа на запрос Генпрокуратура пока не получила.
Российские медики заявляли, что анализы не выявили ядов в организме Навального. Но берлинская клиника «Шарите», куда Навального доставили из Омска 22 августа, сообщила, что результаты клинических исследований указывают на отравление политика.
О передаче запроса о правовой помощи в Германию Генпрокуратура сообщала 27 августа, конкретные детали запроса тогда не уточнялись. В ведомстве подчеркивали, что Берлин выразил готовность сотрудничать.
Тогда же Генпрокуратура сообщала, что не видит оснований для возбуждения уголовного дела из-за произошедшего с Навальным.