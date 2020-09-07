Депутат Госдумы попросил ФАС проверить Apple из-за проблем российских разработчиков с доступом в App Store

Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить Apple в части доступа российских разработчиков к магазину приложений App Store. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на обращение Горелкина.

По словам депутата, российские разработчики не раз жаловались ему, что не могут зарегистрировать в системе Apple аккаунт, без которого невозможно появление приложения в онлайн-магазине App Store. Они вынуждены покупать на черном рынке аккаунты, зарегистрированные в США и Китае, которые стоят от 300-500 долларов, заявил Горелкин «Коммерсанту».

Депутат пояснил, что проблема в системе подтверждения личности Apple: корпорация запрашивает платежный адрес у банка, через который будет проходить оплата аккаунта, но формат данных российских банков не соответствует требованиям Apple. Для разработчиков из США и Китая, по словам Горелкина, действует иной алгоритм подтверждения личности.

«Фактически Apple ведет дискриминационную политику по признаку гражданства разработчиков для целого ряда стран, включая Россию», — считает Горелкин. Депутат направил свой запрос в ФАС 28 августа. В ведомстве подтвердили, что получили его и взяли в работу.

В конце августа ФАС потребовала Apple удалить из своих правил пункт о том, что корпорация может не допускать в App Store приложения по любой причине — даже если они соответствуют всем требованиям. ФАС посчитала, что Apple злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке.

1 сентября в Госдуму внесли законопроект, обязывающий Apple разрешить установку приложений в обход App Store и снизить комиссию за покупки в приложениях с 30% до 20%. Ранее комиссию корпорации с разработчиков критиковал основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров.