МИД России: над веществами группы «Новичок» годами работали «специалисты многих западных стран»

Российское внешнеполитическое ведомство выпустило комментарий, в котором заявило, что над веществами группы «Новичок», одним из которых, по данным властей Германии, был , работали не только в России.

«Новички», говорится в заявлении МИД РФ, были разработаны в России, однако веществами этой группы занимались также «многие западные страны и специализированные структуры НАТО»

«В США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов», — сообщил российский МИД.

Комментарий МИД РФ был выпущен в ответ на совместное заявление министров иностранных дел Франции и Германии Жана-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса. Они, в частности, призвали Россию как можно быстрее прояснить факты и установить виновных в отравлении Навального.

В марте 2018 года власти Великобритании заявили, что вещество группы «Новичок» было применено при покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Российский МИД тогда также заявил, что «Новичок» мог быть произведен в другой стране — Чехии, Словакии, Швеции или в самой Великобритании. Внешнеполитические ведомства этих стран вызывали российских послов после этого заявления.