Суд отклонил жалобу на бездействие СК по заявлению об отравлении Навального
Басманный суд Москвы отказался удовлетворить жалобу юриста ФБК Вячеслава Гимади на бездействие Следственного комитета по заявлению об отравлении Алексея Навального.
Судья Евгения Николаева во время заседания зачитала письмо из Следственного комитета о том, что заявление Гимади, поданное в ведомство 20 августа, передали в Западно-Сибирское управление СК на транспорте.
Гимади сообщил, что он узнал о реакции СК на свое заявление только в суде, само ведомство не ответило на его заявление в течение трех дней, как того требует закон. Юрист добавил, что о действиях СК на транспорте ему ничего неизвестно. Гимади намерен обжаловать решение суда.
Вячеслав Гимади в заявлении в СК об отравлении Навального попросил возбудить уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о посягательстве на жизнь общественного деятеля.
МВД России 20 августа начало доследственную проверку из-за госпитализации Алексея Навального. Спустя десять дней, когда проверка должна была завершиться, ее продлили до 20 сентября.
В Генпрокуратуре РФ говорили 27 августа, что не установили «каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А. А.».