Омский врач заявил о проблемах Навального с пищеварением из-за диеты. Эксперты в Германии выяснили, что политика отравили ядом из группы «Новичок»

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что у политика , который попал в больницу с отравлением ядом из группы «Новичок», за пять-семь дней до госпитализации были проблемы с пищеварением.

«Данные анамнеза, то есть история заболевания, со слов сопровождающих его лиц и супруги, указывали на то, что действительно существовали проблемы, и проблемы эти были в течение пяти-семи дней, проблемы с пищеварением были, с питанием. Пациент использовал в своей практике в эти дни еще и диеты, что связано с похудением, снижением массы тела», — сказал Сабаев.

Александр Сабаев об Алексее Навальном TASS

По утверждению токсиколога, изменения обмена веществ в организме Навального начали формироваться «накануне, за несколько часов, даже я бы сказал, за несколько дней до поступления».

2 сентября правительство Германии заявило, что Алексея Навального отравили в России нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». К такому выводу пришли после анализов, проведенных в лаборатории бундесвера, армии ФРГ.

Навальный более двух недель находится в коме. 22 августа его доставили в берлинскую клинику «Шарите», до этого он двое суток находился в больнице в Омске. Ее врачи утверждали, что в организме Навального не найдено следов отравляющих веществ.