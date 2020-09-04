Delivery Club скроет номера клиентов от курьеров. После того как один из них предложил клиентке «провести время вместе»
Сервис доставки Delivery Club будет скрывать номера телефонов клиентов от курьеров после того, как один из сотрудников после доставки предложил клиентке «провести время вместе».
Об инциденте стало известно днем 4 сентября. В СМИ попала переписка курьера с клиенткой в WhatsApp — в диалоге сотрудник спрашивает женщину, одна ли она дома и говорит, что она ему очень понравилась. Женщина отвечает, что у нее есть муж, но курьер все равно предлагает «зайти на полчасика и провести время вместе», когда мужа не будет дома.
Когда клиентка пожаловалась на поведение курьера в службу поддержки, ей предложили в качестве компенсации промокод на 200 рублей.
Позже в пресс-службе Delivery Club принесли извинения клиентке и подчеркнули, что курьер уволен, а сотрудник службы поддержки отправлен на переобучение.