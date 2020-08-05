2 августа в твиттере @network_rus опубликовали фотографию молодой женщины, которая едет в метро с сумкой службы доставки Delivery Club на плечах и двумя маленькими детьми (сейчас твит удален, вот кэш). Пользователи соцсетей узнали в ней 19-летнюю Ладу Королеву — она стала известна после того, как в марте 2019 года во «ВКонтакте» выложили ее фотографию, сделанную на одной из улиц в Ростове-на-Дону: на снимке женщина идет в форме курьера «Яндекс.Еды» и катит детскую коляску. Девушку называют «Яндекс.няней» и «мамой-курьером».

После публикации первых фотографий Лады Королевой внимание на нее обратили СМИ. В одном из интервью она сообщила, что пошла работать курьером, поскольку ее мужа забрали в армию, а пособия на ребенка не хватает. Из-за внезапной славы, говорила Королева, разные люди стали предлагать помощь: ей дарили детские комбинезоны, подгузники, игрушки, детское питание. Тогда же ее впервые пригласили на телевидение — в программу «ДНК» на НТВ. После записи Королева опубликовала в инстаграме пост с хэштегами #люблюМоскву, #Ростовненавижу.

В августе 2019 года Лада Королева, ее муж и их дочь переехали в Москву, где женщина вновь стала работать курьером. Тогда же у пары родился второй ребенок, тоже девочка. В интервью «Комсомольской правде» Королева говорила, что арендовала квартиру, устроилась на рынок «Садовод» и продолжила работать курьером. О своей работе она рассказывала в соцсетях.

«Муж ничем не помогает, все время сидит за компьютером, играет в игры. Такое чувство, что у меня двое дочек и сыночек», — говорила Королева. По словам корреспондента «КП» Анастасии Варданян, после интервью молодая мать неоднократно жаловалась на супруга, а однажды заявила, что решила уйти от мужа и снять другую квартиру.

Лада Королева сказала, что на квартиру не хватает денег — и волонтеры собрали для нее 100 тысяч рублей. Затем волонтер Ирина Балаева обвинила ее в обмане. Она заявила, что Королевой передали все средства, собранные на квартиру, но, когда пришла пора платить за жилье, у той не оказалось денег. «Для нее это просто способ заработать. Историю с уходом от мужа она придумала, чтобы получить деньги», — заявила волонтер в январе. Обвинения против Королевой выдвинули и другие люди. Лада Королева в ответ записала видеообращение: «Я прошу прощения у всех, кто пострадал из-за сборов средств на мое имя. Я поняла, что это не мое. Я больше никогда никому номер карты своей не скажу».

В феврале Королева и ее муж стали героями ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Затем она уехала из Москвы в Ростов-на-Дону, начала жить со своей матерью и работать продавцом в магазине. Но спустя несколько месяцев вернулась назад. Новые фотографии Лады Королевой с детьми в московском метро стали появляться в июле. Например, пользовательница фейсбука Стефания Калашникова опубликовала 8 июля снимок женщины в форме курьера Delivery Club и попросила дать ее контакт, потому что «огромное количество друзей» решило помочь молодой матери деньгами. Сама Королева 9 июля опубликовала в инстаграме фотографию, где она едет в метро в курьерской форме: в подписи под снимком женщина попросила найти ей удаленную работу «без вложений с ежедневной оплатой». В новом интервью «КП» она заявила, что рассталась с супругом, суд их пока не развел, но обязал мужчину выплачивать алименты.

После появления новых фотографий Ладу Королеву вновь стали обвинять в мошенничестве. Так, руководитель наставнического центра Александр Гезалов рассказал, что ранее помогал Королевой, а сейчас считает ее манипулятором. По его словам, Королева и ее муж получают деньги за счет образа, созданного СМИ. Гезалов утверждает, что недавно благодаря помощи других людей Королева собрала около миллиона рублей (он подтвердил это скриншотом переписки с Королевой). Также он сообщил, что получил ответ от компании Delivery Club: в нем сказано, что женщина не работает курьером с октября 2019 года.

В интервью телеканалу RT, вышедшем 2 августа, Лада Королева заявила: «Вообще, жизнь научила, что принимать помощь надо только в виде работы. Если принимаешь помощь деньгами, тебя осудят, скажут, что мошенница. А в чем мошенничество? В том, что у меня двое детей и я работаю? Вот если бы я не работала или выдумывала болезни детям — это мошенничество».

Лада Королева также рассказала в интервью, что сейчас работает в цветочном магазине, где дежурит по ночам, убирает квартиры и продолжает работать курьером, но хочет оставить доставку: «Не хочу, чтобы дети работали с рождения». Вместе с дочерьми она живет в арендованной комнате. В публикации RT отмечается, что сейчас главная цель Королевой — «найти денег, чтобы платить за съемную комнату, детские подгузники и питание».

В инстаграме публикуют видеозаписи с участием Лады Королевой и призывают переводить деньги на банковскую карту. «Вместе мы сила», — пишут пользователи. Действительно ли эти посты связаны с Королевой, неясно.

Александр Бакланов