Роберт Паттинсон заразился коронавирусом. Съемки «Бэтмена» снова приостановлены

У актера Роберта Паттинсона обнаружили коронавирус, сообщили источники Vanity Fair, Deadline и The Hollywood Reporter.

Ранее киностудия Warner Bros. Pictures саявила о приостановке съемок фильма «Бэтмен», где Паттинсон играет главную роль. Студия назвала причиной то, что один из членов съемочной группы получил положительный тест на COVID-19 и находится в изоляции. Имя заболевшего в Warner Bros. не называли.

Съемки нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли начались в феврале 2020 года, но были приостановлены в марте из-за коронавируса. Они возобновились в сентябре.

Изначально планировалось, что картина выйдет на экраны в июне 2021 года, но потом дату премьеры отложили на 30 сентября 2021-го.