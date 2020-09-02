«Русская служба Би-би-си» описала, кто и как оказывал помощь политику Алексею Навальному после того, как ему на борту самолета S7 из Томска и Москву, и до того, как скорая помощь забрала его в больницу в Омске.

Самолет вылетел из Томска в 8:01 по местному времени. Навальный ощутил недомогание уже в первые полчаса. В 8:30 он зашел в туалет и находился там около 20 минут, заявил пассажир рейса Илья Агеев. В 8:50 о недомогании Навального узнали бортпроводники. Они по громкой связи спросили, есть ли среди пассажиров врач. На борту оказалась медсестра. Она помогала поддерживать Навального в сознании до его передачи скорой, заявили в пресс-службе S7.

«Через некоторое время после объявления экипажа Алексей начал кричать, стонать. Ему явно было больно. Он уже лежал на полу в коридоре, где помещение для бортпроводников, в хвосте самолета. Конкретных слов он не произносил, только кричал», — рассказал другой пассажир Сергей Неженец, сидевший в последних рядах самолета.

По словам Неженца, он не видел, что именно бортпроводники и медсестра делали с Навальным, но слышал, что они повторяли: «Алексей, пей, Алексей, дыши». Также Неженец предположил, что Навальному делали промывание желудка: политику предлагали пить, а затем затем Неженец услышал звуки, похожие на рвоту. Агеев предположил, что Навальному также ставили капельницу, но в пресс-службе S7 заявили, что на их рейсах нет капельниц.

«Когда мы приземлились в Омске, в самолет сразу зашла бригада врачей [здравпункта Омского аэропорта], машина уже ждала нас. Они осмотрели Алексея, и сказали: «Это не наш случай, тут нужна реанимация», — рассказал Неженец. Замначальника здравпункта Василий Сидорусь также заявил, что Навальный не мог говорить. На вопрос, делали ли политику промывание желудка на борту самолета, Сидорусь ответил: «Было все».

Когда Навального забрала скорая помощь, а самолет с остальными пассажирами приземлился в Москве, на борт поднялись сотрудники полиции и люди в штатском. Они попросили остаться пассажиров с нескольких рядов вокруг места, где сидел Навальный. Остальным разрешили уйти, сообщил Неженец.