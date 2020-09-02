Песков отказался отвечать на заявление правительства Германии о том, что Навального отравили ядом класса «Новичок»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока «не могут квалифицированно отреагировать» на заявление правительства Германии о том, что Алексей Навальный был отравлен в России нервно-паралитическим веществом класса «Новичок».

Песков также сказал, что следов отравляющих веществ в организме Навального до его эвакуации в Германию выявлено не было.

«В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ», — сказал Песков. Он также посетовал, что Германия пока оставила без ответа запросы российской Генпрокуратуры и предложения российских врачей об обмене данными.

Правительство Германии официально заявило, что исследования токсикологической лаборатории при Бундесвере показали, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» и потребовало от властей России «объясниться в связи с инцидентом». Канцлер Ангела Меркель назвала Навального жертвой преступления и выразила мнение, что те, кто отравил политика, таким образом намеревались «заставить его замолчать».