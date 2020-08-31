Жительницу Екатеринбурга признали виновной в организации митинга через тикток

Суд в Екатеринбурге оштрафовал местную жительницу Кристину Альтшулер за видео об акции солидарности с протестующими в Хабаровске, опубликованное в тиктоке. Альтшулер признали виновной в организации несанкционированного митинга, пишет Znak.com.

Как сообщает «Коммерсант», 29 июля Альтшулер выложила в тикток ролик, в котором заявила, что жители Екатеринбурга 1 августа соберутся у Театра драмы «в поддержку города Хабаровска».

Полиция сочла ролик Альтшулер агитацией и публичным выступлением против власти, отметив, что видео набрало почти 190 тысяч просмотров и 31 тысячу лайков, сообщает Znak.com.

Сама Альтшулер признала, что хотела поддержать протестующих в Хабаровске. При этом она отметила, что призывала жителей Екатеринбурга «просто встретиться и покормить голубей». Альтшулер также добавила, что уже 30 июля ее ролик был удален, а аккаунт в тиктоке заблокирован, пишет «Новая газета».

В Хабаровске с 11 июля продолжаются акции в поддержку Сергея Фургала — бывшего губернатора Хабаровского края, арестованного по делу об организации убийств и покушений.

В других российских городах проходили акции солидарности с протестующими в Хабаровске. На некоторые из них люди собирались под предлогом кормления голубей.

24 августа жительницу Барнаула Марию Пономаренко оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за видео в тиктоке со словами «8 августа идем кормить голубей, гули проголодались».

Дело Сергея Фургала СК два месяца не может предъявить Фургалу обвинения в убийстве бизнесмена. Потому что 16 лет назад прокурор прекратил его дело