Жительницу Екатеринбурга признали виновной в организации митинга через тикток
Суд в Екатеринбурге оштрафовал местную жительницу Кристину Альтшулер за видео об акции солидарности с протестующими в Хабаровске, опубликованное в тиктоке. Альтшулер признали виновной в организации несанкционированного митинга, пишет Znak.com.
Как сообщает «Коммерсант», 29 июля Альтшулер выложила в тикток ролик, в котором заявила, что жители Екатеринбурга 1 августа соберутся у Театра драмы «в поддержку города Хабаровска».
Полиция сочла ролик Альтшулер агитацией и публичным выступлением против власти, отметив, что видео набрало почти 190 тысяч просмотров и 31 тысячу лайков, сообщает Znak.com.
Сама Альтшулер признала, что хотела поддержать протестующих в Хабаровске. При этом она отметила, что призывала жителей Екатеринбурга «просто встретиться и покормить голубей». Альтшулер также добавила, что уже 30 июля ее ролик был удален, а аккаунт в тиктоке заблокирован, пишет «Новая газета».
В Хабаровске с 11 июля продолжаются акции в поддержку Сергея Фургала — бывшего губернатора Хабаровского края, арестованного по делу об организации убийств и покушений.
В других российских городах проходили акции солидарности с протестующими в Хабаровске. На некоторые из них люди собирались под предлогом кормления голубей.
24 августа жительницу Барнаула Марию Пономаренко оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за видео в тиктоке со словами «8 августа идем кормить голубей, гули проголодались».