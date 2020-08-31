Лукашенко: у нас несколько авторитарная система. А надо, чтобы она не была завязана на Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что существующая в стране система носит авторитарный характер и ее нужно изменить. Об этом он заявил на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

Президент попросил Верховный суд включиться в работу над новой конституцией, хотя в целом «в Беларуси — самый независимый суд».

«Поэтому я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко», — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко обещал внести изменения в конституцию страны еще перед президентскими выборами. После массовых акций протеста он допускал возможность новых выборов, но подчеркивал, что они могут пройти только после изменения основного закона страны.

Лукашенко уже дважды инициировал изменения в конституцию — в 1996 и 2004 годах. В результате были серьезно расширены полномочия президента и снято ограничение на число президентских сроков.