«Левада-центр»: 39% москвичей выступили против электронного голосования

Жители Москвы неоднозначно относятся к электронному голосованию, впервые примененному в ходе плебисцита по поправкам к Конституции. Об этом свидетельствуют результаты «Левада-центра», имеющегося в распоряжении «Медузы».

Ровно половина опрошенных относятся к электронному голосованию положительно, но еще 39% высказали отрицательное отношение к нему.

Авторы исследования поинтересовались у первой группы респондентов, чем именно им понравилось электронное голосование (на вопрос можно было дать несколько собственных ответов). Основной причиной 51% назвали «голосование из дома». 44% заявили, что это «удобно, просто и комфортно». 19% отметили, что электронное голосование «экономит время».

Среди тех, кто против такого голосования, на вопрос о причинах отрицательного отношения 47% опрошенных заявили о возможности взломать и сфальсифицировать его результаты. 19% сказали, что не доверяют электронному подсчету. 14% посетовали, что в ходе электронного голосования «нет контроля и прозрачности» и «нельзя проверить» его результаты. 11% опрошенных признались, что это «сложно и не понятно».

В исследовании сделан вывод, что лучше всего к электронному голосованию относятся сторонники власти, а хуже — наоборот ее противники.

В ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции, проходившего с 25 июня по 1 июля, электронно проголосовать могли жители Москвы и Нижнего Новгорода через сайты госуслуг и mos.ru. Как сообщалось, такой возможностью воспользовались более миллиона человек, явка составила 93,02%.