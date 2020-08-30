К площади Независимости в Минске отправили водометы и автозаки

На площадь Независимости в Минске, где 30 августа планируется акция протеста, пригнали водометы и автозаки, сообщает Tut.by.

По периметру площади поставили ограждение, к стеле «Минск — город-герой» пришли военные, передает Onliner.

Tut.by также сообщает, что в центр Минска едут БТР.

Акции протеста в Минске и других белорусских городах идут с 9 августа, они начались после выборов президента республики. Поначалу митинги жестко разгонял белорусский ОМОН и военные, только за первые три дня протестов задержали семь тысяч человек, сообщалось о погибших демонстрантах.