Россия вышлет советника посольства Норвегии. В ответ на высылку российского дипломата из Осло

Россия объявила персоной нон грата норвежского дипломата, сообщил МИД РФ.

Такое решение принято в ответ на высылку из Норвегии российского дипломата, о которой было объявлено 19 августа. Имя россиянина официально не называлось, по данным СМИ, персоной нон грата объявили заместителя торгпреда Александра Стекольщикова.

Утром 28 августа посол Норвегии в России был вызван в МИД РФ, где ему и было объявлено о высылке сотрудника посольства.

В заявлении МИД имя норвежца, высылаемого из России, не называется. По данным источника РИА Новости, это советник посольства Норвегии Ян Флэте.

Объявление дипломата персоной нон грата предполагает, что он должен покинуть страну пребывания в течение трех дней.

Как правило, страны отвечают на высылку своих дипломатов зеркально. Так, несколько дней назад Австрия впервые в истории двусторонних отношений объявила персоной нон грата российского дипломата, подозреваемого в шпионаже, Россия в ответ выслала сотрудника австрийского посольства.