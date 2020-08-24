Австрия впервые вышлет российского дипломата. Его подозревают в промышленном шпионаже

Власти Австрии впервые объявили персоной нон грата российского дипломата, сообщает Kronen Zeitung.

Россиянин, имя которого не называется, должен покинуть страну до 1 сентября. Он подозревается в том, что в течение многих лет занимался промышленным шпионажем в одной из высокотехнологичных компаний, пишет издание.

По данным Kronen Zeitung, в шпионаже признался некий гражданин Австрии, назвавший российского дипломата своим куратором. Сам россиянин отказался давать показания, сославшись на дипломатический иммунитет.

МИД Австрии пока не делал официальных заявлений по поводу высылки дипломата.

Обновление: «Безусловно, это крайне недружественный шаг, отравляющий двусторонние отношения», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ответ России будет адекватным, пообещал он, добавив, что «принципы взаимности в дипломатической практике никто не отменял» (цитата по «Интерфаксу»).