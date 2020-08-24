Россия выслала австрийского дипломата — в ответ на высылку российского
Источник: МИД РФ
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Министерство иностранных дел РФ заявило протест послу Австрии в Москве в связи с отзывом аккредитации у российского дипломата.
Как говорится в заявлении МИДа, «руководствуясь принципом взаимности», в качестве ответной меры был объявлен персоной нон грата один австрийский дипломат.
Ранее СМИ сообщили о том, что Австрия впервые высылает из страны российского дипломата, которого заподозрили в промышленном шпионаже. Его раскрыл один из местных граждан, несколько лет шпионивший под руководством россиянина.
Имена высылаемых дипломатов обе стороны не называют.