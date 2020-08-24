Министерство иностранных дел РФ заявило протест послу Австрии в Москве в связи с отзывом аккредитации у российского дипломата.

Как говорится в заявлении МИДа, «руководствуясь принципом взаимности», в качестве ответной меры был объявлен персоной нон грата один австрийский дипломат.

Ранее СМИ сообщили о том, что Австрия впервые высылает из страны российского дипломата, которого заподозрили в промышленном шпионаже. Его раскрыл один из местных граждан, несколько лет шпионивший под руководством россиянина.

Имена высылаемых дипломатов обе стороны не называют.