Правозащитники сообщили о двух задержанных в Минске россиянах

В Минске задержали двух граждан России, сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

«Сергеев Сергей, Фалин Михаил <…> задержаны около гостиницы „Минск“», — сказано в сообщении правозащитников.

Участвовали ли они в акции протеста, которая началась в Минске на площади Независимости после 19:00, неясно. «Интерфакс» уточняет, что гостиница «Минск» находится на площади Независимости.

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На площади, по данным «Весны», задержали еще как минимум шесть человек. «Наша нива» сообщает о задержанных журналистах.

Кроме того, около десяти вечера в Минске задержали координатора штаба Виктора Бабарико Виталия Кривко. Как пишет Tut.by, к автомобилю Кривко подъехал микроавтобус, «из него вышли неизвестные и увезли Виталия». Где находится Кривко, выясняет адвокат.

После акции протеста 27 августа в Минске, по данным «Весны», задержали больше 200 человек, в том числе журналистов «Радио Свобода», Tut.by, «Би-би-си», Deutsche Welle.