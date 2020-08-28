Кремль считает, что сформированный по просьбе Александра Лукашенко резерв из сотрудников правоохранительных органов России не будет использоваться на территории Белоруссии. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень важно отдавать себе отчет, и президент подчеркнул, что это именно резерв, и, собственно, нет никакой необходимости как-то его задействовать, как-то его использовать. Президент Путин исходит из того, что он никак не будет использован. И мы исходим из того, что до такой крайней ситуации, которую описал президент, с такой ситуацией Белоруссия не столкнется», — сказал представитель Кремля.

На вопрос, может ли Россия оказать помощь не белорусским силовикам, а населению, гражданскому обществу страны, Песков ответил: «Это гипотетические рассуждения. Мы с вами видим, что силовики действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно выполняют свои функции».

27 августа в интервью «России 24» Владимир Путин заявил, что сформировал резерв из силовиков для отправки в Белоруссию на случай противодействия возможному экстремизму.

В беседе с журналистами Песков пояснил, что экстремистские действия могут представлять угрозу в первую очередь для жителей Белоруссии, но местная милиция такими действиями не занимается.