«Считаем недопустимым формирование вооруженных группировок». Координационный совет белорусской оппозиции ответил Путину

Координационный совет белорусской оппозиции назвал недопустимым, что в России создали «вооруженные группировки для использования на территории Беларуси».

Формирование таких группировок в России или других странах «противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», заявили в совете.

В организации добавили, что в Беларуси «проходят исключительно мирные акции, поддерживаемые большинством белорусов».

Так в координационном совете прокомментировали слова президента РФ Владимира Путина, заявившего, что в России по просьбе Александра Лукашенко сформировали резерв из сотрудников правоохранительных органов, который могут отправить в Беларусь — но не станут этого делать до тех пор, пока «экстремистские элементы… не начнут поджигать машины, дома, банки».

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