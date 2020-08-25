Житель Минска рассказал о заражении ковидом в изоляторе на Окрестина. Он и еще 37 человек находились в четырехместной камере

Житель Минска Максим Довженко, задержанный 11 августа при разгоне акции протеста, в камере изолятора на Окрестина заразился коронавирусом. Об этом он сам рассказал Tut.by.

По словам Довженко, после задержания его поместили в четырехместную камеру вместе с другими 37 задержанными. У одного из них был коронавирус.

«Один из них прямо говорил, что у него коронавирус, он находился на самоизоляции, вышел купить сигареты — и его забрали. Но сотрудники ЦИП (Центр изоляции правонарушителей) на это никак не реагировали, только пугали, что после этого у нас не только ковид обнаружится», — рассказал Довженко.

В Белоруссии на фоне массовых протестов и задержаний в последнюю неделю зафиксирован значительный рост заболеваемости ковидом. Количество ежедневных новых случаев составляет 160-180 в день. Сразу после выборов, состоявшихся 9 августа, заболевали около 100 человек в день.