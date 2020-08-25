Юлию Тимошенко, заразившуюся коронавирусом, подключили к аппарату ИВЛ

Лидера украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, которая заразилась коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили источники «РБК-Украина».

Состояние 59-летней Тимошенко оценивается как стабильно тяжелое. Температура у нее не опускается ниже 39 градусов, рассказали собеседники издания.

Дочь политика Евгения Тимошенко и ее муж Артур Чечеткин, которые тоже заболели COVID-19, переносят инфекцию в легкой форме, пишет «РБК-Украина».

О том, что Юлия Тимошенко, ее дочь и зять заразились коронавирусом, стало известно 23 августа. Тогда пресс-секретарь политика подтвердила, что Тимошенко в тяжелом состоянии.