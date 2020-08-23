Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Она в тяжелом состоянии

Лидер партии «Батькивщина», депутат Верховной рады Украины и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Эту информацию подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

«Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!» — написала Сорока в фейсбуке.

Ранее «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщил, что коронавирусом также заразились дочь политика Евгения Тимошенко и ее муж Артур Чечеткин.

В Украине зафиксировано 104 958 случаев коронавируса (+1987 за последние сутки). 52 235 заразившихся выздоровели (+500 за сутки), 2271 умерли (+27 за сутки).

23 августа Украина вышла на седьмое место в Европе по числу случаев коронавирусной инфекции.