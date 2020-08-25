В Минске на площади Независимости задержали несколько протестующих

Милиция Минска задержала несколько участников акции протеста, проходившей на площади Независимости, сообщает Tut.by.

На площади милиционеры задержали несколько человек, в том числе тех, кто был на акции с бело-красно-белыми флагами. Затем задержания продолжились во дворах жилых домов, рассказали изданию очевидцы.

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили РИА Новости, что милиция задержала несколько участников акции протеста у Дома правительства. Точное число задержанных не сообщается.

Вечером 25 августа на площади Независимости прошла акция протеста — с призывом выйти на площадь к белорусам обратилась Светлана Тихановская, основная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах. На митинг вышли около пяти тысяч человек.

В этот же день недалеко от площади Независимости прошел митинг сторонников Александра Лукашенко, который собрал тысячу участников.