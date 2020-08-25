По меньшей мере пять тысяч человек вечером 25 августа вышли на митинг на площади Независимости в центре Минска, сообщает белорусское издание kyky.org. Tut.by и «МБХ медиа» оценили число участников в две тысячи человек.

С призывом устроить митинг на площади Независимости ранее 25 августа выступила Светлана Тихановская, записавшая обращение в честь 29-й Беларуси.

Люди пришли на митинг с бело-красно-белыми флагами и плакатами «Портфель под мышку — и уходи», «Он не победил», «Лукашенко в отставку», «Не простим». Во время акции на площади звучала музыка, которой пытались заглушить протестующих.

Одновременно с этим возле Комаровского рынка, расположенного недалеко от площади Независимости, устроили митинг в поддержку Александра Лукашенко. По оценке Tut.by, на этот митинг пришли около тысячи человек. Собравшиеся скандировали «За батьку!» и подпевали выступающим артистам. Участники митинга, в частности, говорили, что если они не поддержат Лукашенко, то «мы будем все в аду».