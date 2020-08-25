Суд на Урале отменил приговор полицейским по делу о пытках подростков

Свердловский областной суд отменил приговор в отношении четверых бывших полицейских из Каменска-Уральского, ранее получивших от трех до четырех с половиной лет лишения свободы по делу о пытках подростков, сообщает E1.ru.

Суд вернул уголовное дело прокурору «для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом». Всех фигурантов дела отпустили под подписку о невыезде.

По делу проходят четверо бывших сотрудников отдела полиции № 24 в Каменске-Уральском: бывший начальник отдела Алексей Андреев и трое его подчиненных Алексей Возчиков, Василий Половка и Эмиль Гасанов. В марте им вынесли приговор, признав виновными в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в марте 2018 года во время расследования кражи телефона и банковской карты полицейские избили 17-летнего подростка, вынуждая его написать явку с повинной. Также полицейские применяли насилие к 15-летней знакомой подростка. Адвокат Сергей Барсуков, представлявший интересы одного из потерпевших, говорил, что подростков допрашивали с утра до ночи, «били, вывозили в лес, парня-подростка заставляли рыть могилу». В итоге под пытками подросток оговорил себя. Сами полицейские называли обвинения голословными и указывали на разные нестыковки в показаниях потерпевших.