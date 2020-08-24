На участников воскресных митингов в Беларуси выписали 79 протоколов

Министерство внутренних дел Беларуси составило 79 административных протоколов о нарушении законодательства о массовых мероприятиях по итогам протестных митингов, прошедших в стране 23 августа.

Как сообщается в телеграм-канале пресс-секретаря ведомства, накануне МВД были «приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению безопасности».

Согласно оценкам министерства, на воскресный митинг в Минске собрались около 20 тысяч человек, а в Бресте и Гродно — не более трех тысяч человек.

По данным СМИ, 23 августа в столице Беларуси на улицы вышли не менее 150 тысяч человек.