На площади Независимости в Минске начали задерживать протестующих

На площади Независимости в Минске начали задерживать участников акции протеста, сообщает Tut.by.

Издание пишет, что люди на площади начали собираться около семи часов вечера. «Но ОМОН не позволил участникам акции установить оборудование для общения в формате „свободного микрофона“», — передает Tut.by.

В митинге на площади Независимости 23 августа приняли участие, по оценке «Медузы», 150 тысяч человек. Разгонять акцию не стали.

Протесты в Белоруссии идут 16-й день. Они начались 9 августа после выборов президента республики, на которых, по данным белорусского ЦИК, с результатом 80% победил Александр Лукашенко.