На Минском тракторном заводе задержали двух членов президиума КС оппозиции

На проходной Минского тракторного завода задержаны члены президиума координационного совета оппозиции Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский. Об этом сообщает «Белсат».

Задержанных обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия, пишет Nexta. Ковалькову и Дылевского посадили в автозак и увезли.

В координационном совете «Интерфаксу» сообщили, что Ковалькова и Дылевский задержаны по административному делу. «Предварительно на них составляют протокол об организации массового несанкционированного мероприятия на Минском тракторном заводе. Скорее всего им выпишут штраф», — сказали в совете.