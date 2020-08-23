Министр обороны Беларуси: действия силовиков по стабилизации обстановки могут представить как геноцид собственного народа

«Внешние силы и политические оппоненты» могут использовать действия силового блока Беларуси как предлог для смены политического курса страны. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил министр обороны Виктор Хренин, передает Tut.by.

«В сложившейся ситуации действия силового блока Беларуси по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса Беларуси силовым путем…», — заявил Хренин.

По словам министра обороны «деструктивные силы», курируемые странами Запада, могут попытаться проникнуть на территорию Беларуси через западные границы и спровоцировать массовые беспорядки (в том числе с применением оружия), чтобы захватить власть.

Для силового захвата власти в Беларуси могут быть использованы в том числе 18 истребителей ВВС США, которые находятся на базе в Польше, считает Хренин.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции против результатов президентских выборов. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко.

Лукашенко и его окружение настаивают на том, что протесты в Беларуси спровоцированы западными странами, чтобы разорвать связи республики с Россией.

Также Лукашенко заявлял, что НАТО наращивает военное присутствие на западных границах (представители альянса это отрицали). 22 августа Лукашенко сообщил, что поручил привести основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность и перебросить войска на западное направление.