Борис Зимин, сын основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина, не понимает ажиотажа вокруг новостей о том, что он взял на себя расходы по отправке политика Алексея Навального . Об этом Борис Зимин написал в фейсбуке.

«Мне не очень понятен ажиотаж в связи с оплатой известного самолета. А если понятен, то очень грустно (и во-первых, самое важное в этой истории — здоровье Алексея, удачи ему и сил семье) очень грустно: что ж за ужас такой у нас в стране, что оказание неотложной, жизненно важной помощи вызывает столько пожатий рук и похлопываний по плечу», — написал Зимин.

Он дал понять, что ему предлагали некую финансовую помощь, и посоветовал направить деньги в Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального или в благотворительный фонд «Дом с маяком», который помогает неизлечимо больным детям и взрослым до 25 лет.

«Но лучше делайте правильный выбор. Если значимое количество людей хотя бы однажды сделают правильный, единственный, очевиднейший выбор, наша страна станет сильно другой. По крайней мере, будет немыслима ситуация, когда политик отравлен злоумышленниками, а родным и соратникам приходится буквально выцарапывать отравленного из страны, а государство (в разных своих ипостасях и через разные рупоры) несет какую-то стыдную дичь», — написал Зимин.

Накануне руководитель региональной сети штабов Навального Леонид Волков заявил, что расходы по эвакуации Навального взяли на себя Борис Зимин и фонд семьи Зиминых. Ранее Навальный сообщил, что основным источником его дохода в 2019 году стали юридические услуги, которые оплачивал Борис Зимин.