«Что за ужас у нас в стране, что оказание неотложной помощи вызывает столько пожатий рук». Борис Зимин — об оплате перевозки Навального в Германию
Борис Зимин, сын основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина, не понимает ажиотажа вокруг новостей о том, что он взял на себя расходы по отправке политика Алексея Навального на лечение в Германию. Об этом Борис Зимин написал в фейсбуке.
«Мне не очень понятен ажиотаж в связи с оплатой известного самолета. А если понятен, то очень грустно (и во-первых, самое важное в этой истории — здоровье Алексея, удачи ему и сил семье) очень грустно: что ж за ужас такой у нас в стране, что оказание неотложной, жизненно важной помощи вызывает столько пожатий рук и похлопываний по плечу», — написал Зимин.
Он дал понять, что ему предлагали некую финансовую помощь, и посоветовал направить деньги в Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального или в благотворительный фонд «Дом с маяком», который помогает неизлечимо больным детям и взрослым до 25 лет.
«Но лучше делайте правильный выбор. Если значимое количество людей хотя бы однажды сделают правильный, единственный, очевиднейший выбор, наша страна станет сильно другой. По крайней мере, будет немыслима ситуация, когда политик отравлен злоумышленниками, а родным и соратникам приходится буквально выцарапывать отравленного из страны, а государство (в разных своих ипостасях и через разные рупоры) несет какую-то стыдную дичь», — написал Зимин.
Нет, я очень рад пожать все руки, спасибо большое, спасибо за предложение денег, но ей-богу, давайте, что ли, вспомним о Юрии Дмитриеве, которому уже впаяли изумительный срок по сути за сохранение памяти о репрессированных. Давайте вспомним о Сергее Мохнаткине, которого ломали 10 лет, сломали ему жизнь, позвоночник и в конце концов уморили до смерти, но не сломили его дух (напомню, что человек даже не столько за политику пострадал, сколько за достоинство свое и чужих людей, за нетерпение произвола), давайте обратим внимание и пожмем руки тем многим рядом с нами, кто впрягается во что-то ради принципов, по совести, рискуя собой и своим благосостоянием.
Накануне руководитель региональной сети штабов Навального Леонид Волков заявил, что расходы по эвакуации Навального взяли на себя Борис Зимин и фонд семьи Зиминых. Ранее Навальный сообщил, что основным источником его дохода в 2019 году стали юридические услуги, которые оплачивал Борис Зимин.