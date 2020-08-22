В Пскове задержали бывшего следователя СК Белоруссии. Он уволился на фоне акций протеста

В Пскове задержан бывший сотрудник Следственного комитета Белоруссии Андрей Остапович, который уволился на фоне протестов в стране.

Как рассказал «Интерфаксу» Адвокат Остаповича Вячеслав Головин, тот задержан «якобы по правонарушению о незаконном нарушении границы». «На самом деле ждут документов из Белоруссии на его экстрадицию, так мне сказали в полиции», — добавил адвокат, отметив, что его не пускают к задержанному.

РБК со ссылкой на адвоката уточняет, что Остапович получил политическое убежище в Латвии и визу, необходимую для въезда, но не успел ей воспользоваться.

Андрей Остапович — капитан юстиции, он был следователем Партизанского районного отдела СК по городу Минску. На фоне жесткого разгона протестов в Белоруссии он подал в отставку и написал об этом пост в инстаграме — в нем он заявил, что провокации устраивали сами силовики и что милиция прицельно задерживает людей, которые «рассказывают всю правду о происходящем в исправительных учреждениях».

О каких-либо претензиях к Остаповичу со стороны властей Белоруссии ранее не сообщалось.