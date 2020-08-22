Артем Лоскутов получил премию «Инновация» за продажу на благотворительном аукционе таблички из расследования ФБК о Наиле Аскер-заде

Художник Артем Лоскутов получил премию «Инновация» в категории «Проект года» за продажу на благотворительном аукционе таблички с фамилиями банкира Андрея Костина и телеведущей Наиле Аскер-заде.

Табличка с надписью по-английски «Андрей Костин. Не забывай, что мы с тобой одной крови. Я люблю тебя. Наиля. 2015 год» фигурировала в расследовании ФБК о телеведущей, вышедшем в декабре 2019 года. Она была установлена на одной из лавочек в Центральном парке Нью-Йорка.

Через несколько дней после расследования табличка пропала из парка, а вскоре Лоскутов выставил ее на аукцион под названием «Без любви ничего не получится». «Я его [произведение искусства] отделяю от лавочки и перемещаю в другой контекст, — заявлял Лоскутов. — Это важное произведение о современности, о России, о любви».

Табличку купил неизвестный покупатель за полтора миллиона рублей. Все эти деньги Лоскутов передал «Русфонду» для помощи тяжелобольным детям.

Лоскутов признавал, что табличка подлинная. Он отказался отвечать на вопрос, как она к нему попала, сославшись на 51-ю статью Конституции, дающую право не свидетельствовать против себя.