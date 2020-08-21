Надежда Толоконникова рассказала о визите полиции к ее матери из-за дела о «массовых беспорядках»

Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова сообщила, что к ее матери в Норильске приходили полицейские, заявившие, что на дочь завели дело об «организации массовых беспорядков» в Москве .

«Сказали [об уголовном деле], документов никаких не показали, спросили, где я. Вот и вся информация, что они сообщили», — уточнила Толоконникова в разговоре с «МБХ медиа».

Действительно ли ведется расследование в отношении участницы Pussy Riot, неясно.

В июне 2020 года по «московскому делу» в качестве свидетеля допросили издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова. По его словам, в СК ему сказали, что он «организатор массовых беспорядков, а не участник».

В деле о «массовых беспорядках» на митинге 27 июля 2019 года было больше 30 фигурантов, 22 из них получили реальные и условные сроки — в большинстве случаев по статье о применении насилия к полицейскому. Фигурантов дела задерживали как подозреваемых по статье о беспорядках, но затем переквалифицировали обвинение.