В США задержан бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон

Правоохранительные органы США задержали бывшего советника президента Дональда Трампа Стива Бэннона. Об этом сообщил офис прокурора Южного округа Нью-Йорка.

Бэннон задержан по делу некоммерческой организации «We Build The Wall» («Мы строим стену»), созданной в 2019 году для сбора пожертвований на строительство стены на границе США и Мексики. Бэннон является председателем консультативного совета организации.

По версии офиса прокурора Южного округа Нью-Йорка, Бэннон и основатель «Мы построим стену» Брайан Колфейдж присвоили часть пожертвований, которые получила организация (всего ей перечислили больше 25 миллионов долларов). Бэннон, как утверждается, получил более миллиона долларов.

Бэннону, Колфейджу и еще двум фигурантам его дела предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. Каждый из двух пунктов обвинения предусматривает до 20 лет тюрьмы.

Стив Бэннон — бывший главный редактор ультраконсервативного издания Breitbart. В 2016 году он занимал одну из ключевых должностей в предвыборном штабе Дональд Трампа, а в январе-августе 2017 года стал советником Трампа по стратегическим вопросам.

Бэннон считался одной из самых влиятельных и противоречивых фигур в Белом доме. Он был уволен после того, как в интервью высказал мнение об отношениях США и Северной Кореи, которое противоречило позиции Белого дома.

Бэннон дал интервью для книги американского журналиста Майкла Волфа «Огонь и ярость. В Белом доме Трампа», посвященной первому году правления Трампа. Адвокаты президента США пытались заблокировать выход книги.