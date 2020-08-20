СК Белоруссии сообщил о проверке информации про изнасилования в изоляторах

Следственный комитет Белоруссии «проверяет информацию из интернет-ресурсов об изнасиловании женщин в местах временного содержания», сообщается в телеграм-канале ведомства.

В СК отметили, что на 20 августа зарегистрированных сообщений или заявлений об изнасилованиях в следственных подразделениях нет. Также нет такой информации «от граждан, опрошенных в связи с событиями 9-12 августа».

Кроме того, как утверждают в СК, «ни в одном из предоставленных медицинскими учреждениями документов такая информация также не содержится».

Белорусское издание «Регионы» 19 августа со ссылкой на гинекологов сообщило об изнасилованиях задержанных в изоляторах города Гродно. Телеграм-канал Nexta Live 18 августа писал, что задержанных насилуют в ИВС на Окрестина в Минске.