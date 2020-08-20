Песков пожелал Навальному выздоровления и пообещал помочь с его эвакуацией в зарубежную клинику

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что следит за сообщениями о госпитализации Алексея Навального, пожелал ему скорейшего выздоровления «как любому гражданину страны» и пообещал оказать помощь в эвакуации Навального на лечение за границу, если поступят обращения за такой помощью.

По словам Пескова, в Кремле знают, что Навальный находится в омской больнице в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь президента добавил, что привлечены лучшие врачи, которые делают все необходимое, чтобы помочь Навальному.

Владимиру Путину, по словам Пескова, отдельно не докладывают о госпитализации Навального, но президент получает такую информацию в рамках мониторинга прессы.

Песков заявил, что в России будет проведено расследование, если подтвердится информация об отравлении Навального. Но, по словам Пескова, сначала нужно дождаться диагноза и результатов анализов.

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