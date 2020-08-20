На восстановление российской экономики потратили триллион рублей

На поддержку российской экономики из резервного фонда правительства потратили 1,25 триллиона рублей. Об этом пишет Счетная палата РФ в докладе об исполнении федерального бюджета в первой половине 2020 года.

Как уточняют аудиторы, деньги выделили для «предотвращения влияния» ухудшающейся экономической ситуации на «развитие отраслей экономики», а также «на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции».

При этом некоторые решения о расходах резервного фонда, которые правительство принимало в марте-апреле 2020-го, не выполнялись, добавляют авторы доклада.

К примеру, не было расходов по распоряжению правительства от 22 мая о 25 миллиардах рублей, выделяемых Минпромторгу на поддержку автопрома.

Также не осуществлялись, среди прочего, расходы на ремонт и строительство дорог в Крыму и на возобновление работы предприятий Иркутской области, пострадавших от наводнения.

Счетная палата напоминает, что расходы резервного фонда правительства на устранение последствий эпидемии могут увеличить до 1,8 триллиона рублей. Если расходы вырастут за счет внутренних заимствований, объем таких заимствований в 2020-м станет максимальным за 15 лет (4,1 триллиона рублей).