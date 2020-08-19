Лукашенко пообещал разобраться с митингующими у предприятий Беларуси, которые ведут себя «как гестапо»

Власти Беларуси намерены разобраться с участниками акций протеста, проходящих возле проходных заводов и фабрик страны. Об этом на заседании Совета безопасности Беларуси заявил Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, сотрудников и руководителей предприятий до и после рабочего дня «пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы». Он считает, что митингующие ведут себя «как ».

«Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», — сказал Лукашенко.

Рабочие многих предприятий Беларуси проводят забастовки, протестуя против итогов выборов президента страны, на которых, по версии ЦИК, победил Александр Лукашенко. Жители поддерживают участников забастовок, устраивая акции протеста возле предприятий.