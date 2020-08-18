Заработал сайт с общей базой задержанных на митингах в Белоруссии

Сайт с общей базой задержанных на белорусских акциях протеста заработал 18 августа, сообщает белорусский The Village.

Кто именно создал ресурс, издание не сообщает, называя авторов «неравнодушными IT-специалистами» и уточняя, что они «сохраняют анонимность».

По утверждению создателей сайта, к 18 августа в базе собрали информацию о пяти тысячах задержанных на митингах 10-16 августа.

Для создания базы задействовали данные от волонтеров, белорусской прокуратуры, издания Tut.by, а также информацию «из списков, сформированных в телеграм-каналах».

«На данный момент сайт содержит информацию о людях, которые находились или находятся в ИВС и ЦИП Окрестина, ИВС Жодино, а также в больницах», — пишет The Village.

Сайт создан в доменной зоне .app, которую Google запустила для разработчиков приложений. Домены .app выдают пользователям облака Google, регистрации через регистратора доменных имен (как в том числе для зоны .ru) не требуется.

В Минске и других городах Белоруссии на митингах, которые начались 9 августа, задержали семь тысяч человек. Как сообщило белорусское МВД, 17 августа к 14:00 в изоляторах по всей стране оставались 122 человека.