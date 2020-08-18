Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня подал в отставку. Он первым из белорусских дипломатов поддержал протесты

Посол Беларуси в Словакии сообщил, что подал заявление об отставке. Это произошло через два дня после того, как дипломат записал видеообращение, в котором поддержал участников мирных , начавшихся в Беларуси после президентских выборов.

«Это логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки», — сказал Лещеня в интервью Tut.by.

Лукашенко пока не подписал указ об отставке посла в Словакии.

16 августа Игорь Лещеня выпустил видеообращение, в котором заявил, что солидарен с белорусами, участвующими в протестных акциях. «Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны», — заявил Лещеня. Он стал первым из действующих белорусских послов, кто поддержал протесты.

Dmitriy Babenko