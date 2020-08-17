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Возможно, вы пропустили главное видео этого дня: Лукашенко встретился с рабочими — и выяснил, что практически никто из них его не поддерживает (и не скрывает этого)
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Александр Лукашенко 17 августа приехал на Минский завод колесных тягачей, работники которого, как и многих других белорусских предприятий, требуют пересмотра результатов президентских выборов и отставки Лукашенко с поста президента. Рабочие встретили Лукашенко криками «Уходи!» Он ответил: «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет».