Александр Лукашенко 17 августа приехал на Минский завод колесных тягачей, работники которого, как и многих других белорусских предприятий, требуют пересмотра результатов президентских выборов и отставки Лукашенко с поста президента. Рабочие встретили Лукашенко криками «Уходи!» Он ответил: «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет».













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