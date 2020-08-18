Меркель и Макрон обсудили с Путиным протесты в Беларуси

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация в Беларуси после президентских выборов 9 августа.

Как сообщает пресс-служба Меркель, канцлер подчеркнула, что белорусские власти должны воздержаться от насилия в отношении мирных демонстрантов, немедленно освободить политзаключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса.

В сообщении Кремля говорится, что Путин в ходе беседы «акцентировал неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела Беларуси».

Накануне Александр Лукашенко, выступая перед рабочими, заявлял, что ему звонила Меркель «поговорить». В правительстве ФРГ это опровергли.

Обновлено. Владимир Путин обсудил ситуацию в Беларуси по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский президент также «подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство», отмечает Кремль.

Массовые акции протеста начались в Беларуси вечером 9 августа — после того, как ЦИК страны объявил, что на президентских выборах в шестой раз победил Александр Лукашенко. Объединенная оппозиция во главе с кандидатом в президенты Светланой Тихановской не признала итоги голосования.

За первые три дня протестов правоохранительные органы страны задержали более семи тысяч демонстрантов. Два человека погибли. Многие задержанные жаловались на избиения в изоляторах.