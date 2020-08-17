«Новую газету» и ее главного редактора оштрафовали на 260 тысяч рублей из-за текста о карантине на подлодках

Суд оштрафовал на 60 тысяч рублей главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова из-за материала про карантин на атомных подлодках «Воронеж» и «Смоленск». Об этом сообщает «Новая газета».

Само издание из-за этого же текста оштрафовали на 200 тысяч рублей. Протоколы на Муратова и на НГ составили по статье о распространении «фейковых новостей» ( ).

Материал с заголовком «Свистать всех в казармы» удалили с сайта «Новой газеты» по требованию Роскомнадзора.

Юрист «Новой газеты» Екатерина Седова сообщила в суде, что Генпрокуратура и Роскомнадзор требовали удалить информацию о моряках, заболевших COVID-19.

«Таких сведений [в статье] не было. Сведения были о том, что подлодки были сняты с карантина. Эти сведения ничего не влекут за собой — лодки сняли с карантина, а не поставлены на карантин», — приводит издание слова Седовой.

Всего по части 9 статьи 13.15 КоАП в отношении «Новой газеты» составили четыре протокола (два на издание и два на Муратова), в том числе из-за публикации о вспышке COVID-19 в одном из районов Чечни. Текст скрыли с сайта, но не удалили до суда, уточняет «МБХ медиа».