На «Новую газету» составили протоколы о фейковых новостях за статьи о коронавирусе в Чечне и российской армии

На «Новую газету» и ее главного редактора Дмитрия Муратова составили административные протоколы по статье о фейковой информации за публикации о коронавирусе в Чечне и одном из воинских подразделений российской армии.

Речь идет о статьях Елены Милашиной и Валерия Ширяева, которые по требованию Роскомнадзора уже удалены с сайта, сообщил Муратов «Интерфаксу».

Статья Милашиной «Смерть от коронавируса — меньшее зло» вышла 12 апреля. Она доступна на сайте «Новой газеты», но не в первоначальном виде — удален фрагмент, который, по мнению Генпрокуратуры, может «спровоцировать рост панических настроений в условиях коронавирусной инфекции».

Статья Ширяева «Свистать всех в казармы» была опубликована 5 апреля. Доступ к ней заблокирован, но сохранились перепечатки. В публикации говорилось, что в ЗАТО Заозерск, пункте базирования Северного флота, «вводятся чрезвычайные меры» по задержанию нарушителей режима самоизоляции.

«У нас есть высокая степень уверенности в нашей правоте, но мы не будем на этом настаивать в связи с тем, что „Новая газета“ всегда оберегает свои источники информации», — подчеркнул он.

По каждому материалу составлены два административных протокола по — на издание и лично на главного редактора. Общая сумма штрафа может превысить 1 миллион рублей.

«Эта история с этими штрафами и предупреждениями идет по всей стране. Любой закон у нас начинает использоваться как инструмент давления», — заявил Муратов.

Часть 9 — распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности — была добавлена в статью 13.15 «Злоупотребление свободой массовой информации» КоАП в марте 2019 года.

По ч.9 ст. 13.15 КоАП в июне 2020 года главный редактор издания «ПроУфу» Тимур Алмаев был оштрафован на 60 тысяч рублей за публикацию о дополнительных местах на кладбище во время эпидемии коронавируса. О подготовке таких мест заявила пресс-служба мэрии Уфы, однако затем власти города стали все отрицать.