Главреда издания «ПроУфу» оштрафовали за новость о местах на кладбище для умерших от коронавируса. Эту информацию подтверждали в мэрии

Мировой судья в Уфе оштрафовала на 60 тысяч рублей главного редактора местного издания «ПроУфу» Тимура Алмаева за распространение заведомо недостоверной информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Об этом пишет само издание.

Поводом для штрафа стала опубликованная в начале апреля новость о том, что на одном из кладбищ Уфы подготовили тысячу мест для захоронения умерших с коронавирусом. Эту информацию «ПроУфу» и другим уфимским СМИ подтвердил пресс-секретарь мэрии Марсель Байдавлетов.

На следующий день мэрия Уфы заявила, что не отводила дополнительные участки для захоронения заразившихся коронавирусом. «ПроУфу» и другие издания, опубликовавшие новости о тысяче дополнительных мест на кладбище, сняли эти материалы по требованию Роскомнадзора.

В суде Марсель Байдавлетов пояснил, что его ответ журналисту «ПроУфу» о местах на кладбище был не официальным комментарием, а личным общением в WhatsApp. По его словам, мэрия Уфы дает официальные комментарии с печатями и подписями.

«ПроУфу» заявило, что намерено обжаловать штраф, назначенный Тимуру Алмаеву, вплоть до Европейского суда по правам человека.

В апреле Генпрокуратура потребовала оштрафовать красноярский телеканал ТВК по статье о распространении заведомо недостоверной информации из-за ролика движения «Отряды Путина» о том, что коронавирус выдумал президент США Дональд Трамп. Роскомнадзор отказался назначать штраф.