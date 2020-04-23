Генпрокуратура потребовала оштрафовать красноярский телеканал за ролик «Отрядов Путина» о том, что коронавирус выдумал Трамп

Генпрокуратура потребовала привлечь красноярский телеканал ТВК к ответственности за распространение фейков о коронавирусе. Об этом сообщил сам канал.

20 марта ТВК опубликовал видеоролик движения «Отряды Путина» под названием «„Коронавируса нет и не будет!“: российские пенсионерки обвинили Трампа в пандемии коронавируса». Героини видео назвали коронавирус выдумкой президента США и провели «обряд окуривания России» от инфекции.

ТВК назвал ролик юмористическим. Но Генпрокуратура потребовала привлечь журналистов к административной ответственности за распространение заведомо недостоверной информации под видом достоверных сообщений (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Для юрлиц за это предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей.

Как пишет «Новая газета» со ссылкой на руководителя ТВК Вадима Вострова, Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры потребовал от ТВК удалить ролик (на ютьюб-канале издания он уже заблокирован) и пригласил журналистов на 14 мая для составления административного протокола.

Движение «Отряды Путина» наиболее известно нападениями на активистов штабов оппозиционного политика Алексея Навального.

По информации издания «Холод», за распространение фейков о коронавирусе оштрафовали уже несколько десятков россиян. Их привлекали к отвественности в том числе по части 9 статьи 13.15 КоАП.

В начале апреля СК возбудил несколько уголовных дел о распространении ложной информации про коронавирус. Поводом для одного из них стал ролик видеоблогера Александра Торна о том, что вирус создали в новосибирском научном центре «Вектор» и с помощью взрыва распространили по России и Китаю. Торн назвал видео сатирой на сторонников теорий заговора.