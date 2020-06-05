Енисейское управление Роскомнадзора в Красноярске после проверки решило не составлять административный протокол о распространении фейков о коронавирусе в отношении местного телеканала ТВК. Об этом сообщает «Новая газета», ссылаясь на адвоката «Агоры» Владимира Васина.

Привлечь ТВК к ответственности требовала Генпрокуратура. В марте телеканал опубликовал ролик движения «Отряды Путина»: в нем российские пенсионерки заявили, что коронавирус выдумал президент США Дональд Трамп, после чего провели «обряд окуривания России» от инфекции.

За распространение заведомо недостоверной информации под видом достоверных сообщений (ч. 9 ст. 13.15 КоАП) юридическим лицам грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.