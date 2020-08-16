Под Гомелем прошли похороны Александра Вихора. Он погиб во время протестов, в СК причиной смерти назвали передозировку наркотиков

В поселке Костюковка под Гомелем прошли похороны 25-летнего Александра Вихора, который умер после задержания во время акции протеста. Об этом пишет гомельское издание «Сильные новости».

По оценке издания, на прощание с Вихором пришли около 300 человек. Мать погибшего Светлана Вихор поблагодарила всех присутствующих. «Услышьте, он не умер, он погиб!», — заявила она. Люди отреагировали аплодисментами.

«Сильные новости» пишут, что, по некоторым данным, автобусы, которые должны были отвезти людей с похорон Вихора в Гомель, не выпускают из Костюковки. Им заблокировали проезд.

Александра Вихора задержали в Гомеле во время акции протеста 9 августа. Мать утверждала, что он не участвовал в протестах, а ехал к девушке.

Родные несколько дней искали Александра. 12 августа они узнали, что ему стало плохо при перевозке в СИЗО (у Александра были проблемы с сердцем). Его доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Врачи не успели его спасти.

Семья считает, что Александр умер из-за несвоевременного оказания медицинской помощи или неправомерных действий сотрудников силовых структур. В СК заявили, что причиной смерти стала передозировка наркотиков. В свидетельстве о смерти, которое получили родственники, написано «причина устанавливается».