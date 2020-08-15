«Бавария» забила «Барселоне» восемь голов в четвертьфинале Лиги чемпионов. Столько мячей за матч испанцы не пропускали с 1946 года!

«Бавария» обыграла «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Встреча, проходившая в пятницу на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне в рамках так называемого «финала восьми», завершилась со счетом 8:2.

У победителей дважды отличились Томас Мюллер (4-я и 31-я минуты) и Филиппе Коутиньо (85, 89), по одному мячу забили Иван Перишич (22), Серж Гнабри (28), Йозуа Киммих (63) и Роберт Левандовский (82).

Как отмечает Sports.ru, «Барселона» впервые пропустила столько мячей в одном матче с 1946 года.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса розыгрыш Лиги чемпионов был прерван в феврале на стадии 1/8 финала. УЕФА принял решение доиграть турнир в августе в Лиссабоне в формате «финала восьми». Финальный матч турнира пройдет 23 августа.